Do nákazou covid-19 zasaženého domova seniorů ve Sloupnici na Svitavsku dnes přijelo pomáhat deset vojáků z výsadkového pluku v Chrudimi. V domově budou dělat všechny potřebné práce, aby nahradili nemocný personál domova.

V domově by měli pomáhat do 15. listopadu, možná déle. ČTK to řekl ředitel domova Pavel Tupec. Zřizovatelem domova je obec Sloupnice.

V pátek podstoupilo plošné testování na covid-19 všech 77 klientů domova i všichni zaměstnanci. „Testy u klientů prokázaly 33 nových případů, celkem tak je covid pozitivních 45 seniorů,“ řekl Tupec. U pracovníků ještě nebyly dnes odpoledne všechny testy k dispozici. Ze 77 zaměstnanců bylo odpoledne 32 práceneschopných, z toho 22 kvůli covidu-19.

Když se situace s nákazou začala zhoršovat a případů covidu přibývalo, požádal domov v úterý prostřednictvím obce Pardubický kraj o zajištění pomoci armády. „Vojáci budou chodit do přímé péče pomáhat pečovatelkám, někdo bude možná v prádelně či v kuchyni podle toho, jak nám budou lidé vypadávat a kde bude potřeba,“ řekl Tupec. S vojáky dnes do domova přijela i vojenská lékařka, které je proškolila. Přes pomoc vojáků domov nadále shání zdravotnický i nezdravotnický personál. (ČTK)