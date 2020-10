Povinnost testovat na covid-19 v domovech seniorů bude platit od středy 4. listopadu. První testy se musejí uskutečnit do sedmi dní a poté každý týden. Domovy musí testovat všechny klienty, zaměstnance však nikoliv.

Klienti sociálních zařízení budou testováni antigenními testy, jejichž výsledky jsou k dispozici zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé.

Lidé s příznaky koronaviru, které test ukáže jako pozitivní, mají jít podle nařízení do izolace. U pozitivních bez příznaků nemoci se výsledek ověří spolehlivějším testem PCR, stejně u lidí s příznaky, které antigenní test ukáže jako negativní.

Testy se však mají týkat pouze klientů sociálních zařízení, nikoliv personálu, jak zamýšlel bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Představitelé sociálních služeb kritizují, že se povinnost nevztahuje i na zaměstnance zařízení.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila, je jich více než 150. Přibývá také nakažených seniorů i mimo tato zařízení, a to v průměru 1700 denně. Od 1. října testy nákazu potvrdily téměř u 30 000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem-19. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Senioři jsou podle odborníků nejvíce ohroženi vážným průběhem nemoci a tvoří také naprostou většinu z více než 2800 lidí, kteří nemoci podlehli. Odborníci upozorňují na to, že věk není tak významným rizikovým faktorem jako zdravotní stav. Starší lidé mají obvykle více chronických nemocí, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka nebo obezita. (ČTK, iRozhlas)