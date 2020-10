Bulharsko hrozí zablokováním jednání o vstupu Severní Makedonie do Evropské unie. Pokud země neuzná, že její národní identita i jazyk mají bulharské kořeny, hodlá Bulharsko listopadový start přístupových rozhovorů vetovat.

Severní Makedonie již dříve kvůli vstupu do Evropské unie ustoupila řeckému tlaku a do svého názvu přidala slovo severní. Už s novým názvem letos vstoupila do NATO.

Bulharsko se během svého předsednictví v roce 2018 zaměřilo na rychlý vstup západobalkánských států do EU. Přesto teď hrozí zablokováním jednání se Severní Makedonií a také s Albánií, jelikož se hlasuje najednou.

Severní Makedonie údajně dostatečně nedodržuje pakt o přátelství, který obě země podepsaly v roce 2017, a v tamních médiích probíhá protibulharská kampaň.

Další třecí plochou je menšina žijící na území Bulharska, kterou jedna strana považuje za makedonskou a druhá nikoliv. Sofie zastává názor, že makedonská národnost a jazyk byly vytvořeny ve 40. letech 20. století za tehdejší Jugoslávie a před rokem 1920 se většina obyvatel v této oblasti považovala za Bulhary.

Obě země o tématu jednaly poslední dva týdny, ale bez větších úspěchů. Ve čtvrtek předseda severomakedonské vlády Zoran Zaev uvedl, že doufá, že obě země naleznou řešení, avšak o identitě a jazyce země se nebude diskutovat. (ČTK, Reuters)