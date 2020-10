Ve věznici v Bělušicích na Mostecku v pátek večer protestovala část vězňů kvůli nepodloženým informacím o nemoci covid-19. Situaci se podařilo uklidnit bez nutnosti zásahu.

Z 19 tisíc vězněných v Česku je podle mluvčí nakažených novým typem koronaviru 19 osob, v bělušickém zařízení jde o jednu osobu. Podle vězeňské služby neexistuje racionální důvod k nepokojům. Protesty se začne zabývat policie, detaily ohledně příčin vězeňská služba neupřesnila.

Do věznic a detenčních ústavů nesmí od 23. října návštěvy. Vláda je zakázala kvůli šíření nákazy koronaviru. Opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu.

Návštěvy odsouzených byly zakázány i na jaře. Vězňům tehdy bylo umožněno více telefonovat s příbuznými a změnil se také systém doručování balíků.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst. (ČTK)