Podle ministra vnitra Hamáčka by po skončení druhé vlny pandemie měla vzniknout sněmovní vyšetřovací komise. „Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo,“ řekl Hamáček.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy vicepremiér a šéf ČSSD řekl, že v tuto chvíli nemá smysl řešit různá pochybení.

„S ohledem na minulost si například pamatuji, jak jsem 23. července vyzýval lidi, aby nosili roušky. Na to mi bylo premiérem řečeno, abych se staral o Českou poštu a nehrabal se ve zdravotnictví, takže i já s tím mám své zkušenosti, ale obecně nemá cenu teď dělat hon na čarodějnice,“ řekl Hamáček.

Podle jeho názoru by případná pochybení mohla řešit vyšetřovací komise, která by vznikla po odeznění druhé vlny pandemie.

„Poté co druhá vlna odezní, tak by za mne bylo nejčistší se v Poslanecké sněmovně dohodnout a udělat vyšetřovací komisi, která by vyšetřila a ukázala, jak to bylo a nebylo,“ řekl Hamáček.