Texas překonává volební rekordy. Čtyři dny před volbami odvolilo víc lidí, než byl jejich celkový počet v roce 2016. Dosud přišlo nebo svůj hlas poslalo 9 009 850 lidí, tedy 53 % všech registrovaných voličů.

Texas je stát s druhým nejvyšším počtem volitelů (38) a dlouhodobě v něm vítězí republikánští kandidáti. Od 2016 ale zaznamenal nárůst registrovaných voličů o 1,6 milionů lidí. Není jasné, čích voličů volí víc, zda republikánů, či demokratů. Foto: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson / Alpha Stock Images

V roce 2016 volilo celkem 8 969 226 Texasanů.

Podle dosavadních průzkumů University of Texas / Texas Tribune tam vede Donald Trump o pět procentních bodů. V roce 2016 před Hillary Clintonovou vyhrál o devět procentních bodů.

Dnes tam vystoupí demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. Je to vůbec poprvé, co tým Joea Bidena vyslal do tradičně republikánského státu svého představitele. Poslední demokratický prezident, který tam vyhrál, byl v roce 1976 Jimmy Carter. Od té doby vítězí pouze republikánští kandidáti. (Texas Tribune)