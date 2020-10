Aktualizováno: Při silném zemětřesení v tureckém Izmiru se zřítilo zhruba 20 budov. Přímořeské části města zaplavilo zvýšená hladina moře, uvádí turecký novinář Rasan Remzi na Twitteru.

Sea level rises as the result of the 6.6 magnitude earthquake in Izmir, western Turkey.

