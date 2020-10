Republikánští voliči ve floridském kraji Miami-Dade přicházejí k volebním urnám v takovém množství, že demokratická kongresmanka Frederica Wilsonová bije na poplach: „Křičela jsem. Prosila jsem. Volala jsem. Nedostali jsme dost peněz.“

Demokratům nejvíc chybějí afroameričtí muži a i proto přijel do Miami Barack Obama. Na pódium ho uvedl student George, který na snímku tančí s kongresmankou Fredericou Wilsonovou. Ta burcuje demokraty, aby povolali posily. Foto: Jana Ciglerová, Deník N

Demokratů, kteří odvolili, je v tomto okamžiku méně než těch, kteří k přišli v roce 2016. Hillary Clintonová tehdy v Miami-Dade vyhrála o 29 procentních bodů, a přesto prohrála celou Floridu.

„Musíme zastavit to krvácení,“ řekla Wilsonová, která vypracovala volebnímu týmu Joea Bidena plán, jak černošské voliče přimět jít k volbám.

Bidenův tým ale kvůli koronaviru odrazuje své terénní pracovníky, aby obcházeli domy a takzvaně klepali na dveře. To se podle Wilsonové může odrazit na výsledku voleb. Demokraté obvykle chodí v neděli před černošské kostely a motivují věřící, aby šli rovnou z kostela do volební místnosti. Nyní se ale mše konají virtuálně a do kostelů nechodí lidé.

Demokraté posílají, republikáni nosí

Do čtvrtka odevzdalo své hlasovací lístky osobně 59 procent republikánských voličů a 53 procent registrovaných demokratických voličů. Šestiprocentní náskok, který tak republikánští voliči mají, byl v roce 2016 dvojnásobný, ale obráceně: demokratů v tomto bodě voleb volilo o 12 procent víc.

Přesto Bidenův tým nepanikaří zcela. Podle nejnovějšího průzkumu Monmouth University má demokratický kandidát náskok před prezidentem Trumpem šest procent, byť interní data týmu vykazují menší náskok.

Počítají také s tím, že demokratičtí voliči častěji volí distančně, zatímco republikánští poště na základě kritiky Donalda Trumpa tolik nevěří a přicházejí osobně.

Podle nejnovějších průzkumů renomovaného serveru 538 má nyní Biden mírnou šanci na Floridě vyhrát. Jeho vítězství je pravděpodobné ze dvou třetin, zatímco vítězství prezidenta Trump zhruba z jedné třetiny. (Politico)