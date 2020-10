V Česku běží velmi významné šíření nákazy covid-19, ale objevují se signály, že epidemie začíná zpomalovat, uvedl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Přijatá opatření podle něj mají velký potenciál šíření koronaviru zpomalit.

Podle Duška mají přijatá opatření velký potenciál zpomalit šíření viru, pokud se ale budou dodržovat. Hlavním cílem je podle Duška snížit tlak na nemocniční systém. „Aby se nedostával na hranu svých kapacit a nebyla dlouhodobě limitována jiná péče než ta o covidové pacienty,“ dodal.

Situace podle něj jednoznačně není vyřešená a stále existuje velké riziko eskalace vývoje. „Stále platí, že i v běžném životě je velká šance, že potkáme člověka nakaženého covidem,“ uvedl.

Číslo R se podle Duška nyní pohybuje kolem hodnot 1,1–1,2. „Ale to v této situace stále není vítězství, protože je to více než 1 a vzhledem k velkému množství nakažených v populaci to znamená velké riziko dalšího růstu,“ řekl.

Nenaplňují se podle něj vysoce rizikové scénáře, které ÚZIS dříve představil. „Vše ale může zkomplikovat masivní zásah do zranitelných skupin obyvatel,“ uvedl Dušek.

Problémem je podle něj také riziko nákazy zdravotnických pracovníků. „Jak nákaza prostupuje populací, komunitně se nakazí i zdravotníci a tento trend pokračuje,“ uvedl. To podle něj může limitovat dostupnost hospitalizační péče. Nyní je nakaženo přes 7300 sester a téměř 3000 lékařů.