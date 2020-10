Italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová odmítla výzvy opozice k rezignaci kvůli tomu, že Tunisan, který včera zavraždil v Nice tři lidi, mohl z italského ostrova Lampedusa odcestovat do Francie.

„Je to útok na Evropu. Vláda (Itálie) za to nenese odpovědnost,“ řekla Lamorgeseová. (ANSA)