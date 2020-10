Stát chystá aplikaci, přes kterou by se lidé objednali na test, dostali výsledek i samotrasovali. Bude stát pět až 20 milionů korun, uvádí podklady pro vládu.

Aplikace Rosomák, v níž by se člověk mohl objednat na test, dozvědět se jeho výsledek i vyplnit formulář se sebetrasováním, by měla vzniknout příští rok. Lékař by v ní mohl vystavit elektronickou žádanku i eNeschopenku. (ČTK)