Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu amerického ministerstva obchodu vzrostla v přepočtu na celý rok o 33,1 procenta. Jde o hypotetické číslo, o které by HDP rostl, pokud by se celý rok zvyšoval stejným tempem jako v daném čtvrtletí.

Je to druhý nejvyšší nárůst čtvrtletní nárůst od roku 1950 a reakce na znovuotevření ekonomiky. Podle čísel z druhého čtvrtletí by naopak ekonomika v tomto přepočtu klesla o 31,4 procenta. Stále je deset procent pod úrovní prvního čtvrtletí. (Business Insider)