Česko má nového ministra zdravotnictví. Zeman oficiálně jmenoval Jana Blatného

Prezident Miloš Zeman jmenoval lékaře Jana Blatného ministrem zdravotnictví. Nahradil Romana Prymulu, kterého navrhl odvolat premiér Andrej Babiš. Profil Jana Blatného přinášíme zde.

Jan Blatný. Foto: FN Brno

Prymulu navrhl odvolat premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co byly minulý týden zveřejněny jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci a usedá do auta bez roušky. Prymula nejprve vyloučil, že by sám rezignoval, později ale připustil, že demisi podá, až bude znám jeho nástupce.

Dětský hematolog Blatný dosud působil jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno a jako lékař se specializuje na léčbu dětí s poruchami srážlivosti krve. Dnes odpoledne ho Babiš uvede do úřadu, následně by se měl poprvé veřejně vyjádřit ke svým plánům v čele ministerstva, které je klíčovým úřadem v současném boji s epidemií covidu-19. (ČTK)