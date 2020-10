Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v poslední době řeší i podněty související s covidem-19 a pohřebnictvím. Řešil například i otázku otevřené rakve zemřelého s covidem.

V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Na ombudsmana se nedávno obrátila žena, jejíž dědeček zemřel ve zdravotnickém zařízení a byl na covid-19 pozitivní. Vnučka nesouhlasila s tím, že při obřadu nelze vystavit otevřenou rakev. Nechtěla se smířit s tím, že by dědečka pohřbili, aniž by ho ještě jednou mohla spatřit.

Podle Křečka je to především problém etický. Podle něj v dané situaci skutečně není možné zemřelého vystavit v otevřené rakvi tak, jak je běžně zvykem, aby se nemohl virus přenést například dotekem. Pozůstalí by ale podle něj měli mít možnost se na zemřelého naposledy podívat a rozloučit se s ním. Křeček k tomu uvedl, že to by mohly umožnit pohřební služby, například zpřístupněním místnosti pro úpravu zemřelého pro pozůstalé. (ČTK)