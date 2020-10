Akci českých lékařů Daruj lůžko, která vyzývá kuřáky, aby s kouřením během pandemie koronaviru přestali, udělil záštitu prezident Miloš Zeman.

Výzva apeluje na kuřáky, aby se pokusili vzdát cigaret a pomohli tak uvolnit místa v nemocnicích, které jsou v současné době přetíženy kvůli pandemii koronaviru.

„Jsem rád, že pan prezident pochopil a podpořil důležitost výzvy. Bylo by skvělé, kdyby i sám šel občanům příkladem. Nezastíráme, že odvykání je obtížné, ale věříme, že kdyby to pan prezident zkusil, mohl by se stát pro řadu kuřáků vzorem hodným následování. S odbornou pomocí roste úspěšnost odvykání několikanásobně,“ komentuje záštitu iniciátor akce MUDr. Radek Svoboda. (Darujluzko.cz)