Obsazenost lůžek pro pacienty s covidem-19 v Moravskoslezském kraji by mohl online sledovat nový systém, který vyvinul Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze a jeho univerzitní start-up TRIX Connections.

Pilotní projekt se bude zkoušet ještě tento týden ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), pokud potvrzena jeho funkčnost, mohl by se už příští týden nasadit pro všechny nemocnice patřící Moravskoslezskému kraji. ČTK to dnes řekl vedoucí projektové kanceláře CIIRC Vít Dočkal. (ČTK)