Kamala Harrisová přijede v pátek do amerického Texasu. Je to poprvé od roku 1988, kdy demokraté vyslali svojí viceprezidentskou kandidátku do tradičně republikánského státu. Biden tam nyní podle průzkumů srovnává nebo jen těsně prohrává s Trumpem. (Fox, 538)

Senátorka z Kalifornie Kamala Harrisová je po 22 letech první demokratickou kandidátkou na viceprezidentku, která nepovažuje Texas za předem prohraný stát. Foto: Gage Skidmore, Flickr