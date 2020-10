Pobyt vojenských zdravotníků z členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku Sněmovna schválila. Senát posoudí návrh ve čtvrtek.

Podle vládního plánu by mohlo přicestovat ze spojeneckých zemí na pomoc s epidemií nového koronaviru až 300 lidí nejvýše na tři měsíce.

„V současné době nelze zcela konkrétně specifikovat podobu této pomoci, jelikož se bude odvíjet od možností a nabídky spojeneckých zemí a aktuální potřeby ČR,“ stojí ve vládních podkladech.

Působení armádních lékařů a zdravotníků zatím nabídly po české žádosti Spojené státy. Skupiny Národních gard Texasu a Nebrasky mají mít celkem 28 členů. „Předpokládá se, že by se jednalo celkem o čtyři týmy po zhruba sedmi členech, které by vedl lékař. Americké týmy již mají zkušenost se zvládáním pandemie z USA a měly by vlastní vybavení,“ uvedla vláda. (ČTK)