V Česku by se mělo začít s co nejplošnějším testováním pomocí antigenních testů, prohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Celý proces odstartuje příští týden.

„Budeme testovat ne tak plošně jako na Slovensku, ale v segmentech, jako je sociální péče, domovy seniorů a podobná zařízení,“ uvedl Prymula s tím, že se vláda rozhodla v těchto zařízeních testovat v plošném režimu.

„Celý proces bude nastartován příští týden, chceme testovat personál i klienty zařízení, což je dohromady zhruba 200 tisíc lidí. Frekvence bude pravidelná, každý týden. Chceme zachytit klastry, které tady vznikají,“ upřesnil Prymula s tím, že problematika ochrany seniorů je naprosto prioritní.

„Chceme minimalizovat riziko dalšího šíření,“ vysvětlil. Testování bude probíhat tak, že nejprve proběhnou antigenní testy, potom případné potvrzení pozitivity přes PCR testování.

Využití také u praktiků a v podnicích

Antigenní testy chce vláda také využívat u praktických lékařů. „Když budou pomocí nich indikováni pacienti s klinickými příznaky, srovnatelnost s výsledky s PCR je velmi vysoká, takže už se nebude provádět ověřování PCR,“ popsal ministr. Testovat se podle něj pomocí nového typu testů bude i ve zdravotnických zařízeních.

„Velmi čile komunikujeme s Hospodářskou komorou, snažíme se nastavit systém testování v podnicích. Ony by si uhradily test, z hlediska aplikace by to uhradila pojišťovna,“ popsal ministr na tiskové konferenci, kde také přiblížil, jaká jsou kritéria pro nákup testů: různé druhy certifikací, aspoň 90procentní citlivost testu a specifita mezi 95 a 97 procenty. „Jsou tam i další parametry odvíjející se od nákupní ceny, maximální cena se může pohybovat na 120 Kč bez DPH,“ řekl ministr.

„Bude oslovena celá škála dodavatelů splňujících kritéria, pojišťovna nakoupí testy. Slibujeme si od toho, že se nám podaří snížit virovou nálož v rizikových částech populace, ale i obecně,“ dodal Prymula