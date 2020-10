Děti se na začátku listopadu do škol nevrátí

Děti se 2. listopadu do školy nevrátí, oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Scénář návratu do škol má vláda představit v pátek.

V pondělí po jednání vlády avizoval, že kabinet rozhodne na základě dat ze sklonku týdne. To kritizovali ministr školství Robert Plaga (ANO) i opoziční politici, podle nich bylo nutné zveřejnit rozhodnutí ještě během dneška.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření mělo původně trvat do 2. listopadu, pak se podle Prymuly měl do škol vrátit první stupeň základních škol. Návrat do ostatních škol podmínil ministr už dříve slábnutím epidemie.