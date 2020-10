Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu v ČR o měsíc

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v Česku o měsíc, oznámil premiér Andrej Babiš. Kvůli covidu-19 zatím platí od 5. října do 3. listopadu.

Vláda ho může prodloužit pouze po předchozím souhlasu poslanců, kteří by se návrhem měli zabývat v pátek.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května. Nyní by se měl podle představ vlády protáhnout nejméně na dva měsíce. „Důvodem je nutnost prodloužit opatření, bez kterých pandemii nemůžeme zvládnout. Věřím, že opozice pochopí vážnost situace a tuto žádost schválí. Je to důležité pro ochranu zdraví a životů našich spoluobčanů,“ řekl Babiš. (ČTK)