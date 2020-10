Americký prezident Donald Trump v průzkumech pozvolna stahuje náskok demokrata Joea Bidena v důležitých nerozhodnutých státech: Pensylvánii, Arizoně, Severní Karolíně i na Floridě. V Georgii a Ohiu nad Bidenem vede.

Pokud by Trump vyhrál ve všech státech, kde nyní vede nebo kde jeho ztráta na Bidena je v rámci statistické chyby (a Biden by získal zbylé státy), vyhrál by kandidát demokratů volby těsným výsledkem 278 získaných volitelů ku 260.

Potvrzuje se tak důležitost lidnaté Pensylvánie, která reprezentuje 20 volitelů. Je to jediný nyní „modrý“ stát, v němž je Bidenův náskok zároveň nižší než 6 procentních bodů a klesající. Před týdnem činil 6,5 %, nyní je to 5,1 %, uvádí server FiveThirtyEight.

V roce 2016 měla Hillary Clintonová v průzkumech v Pensylvánii týden před volbami zprůměrovaný náskok 4,5 %. V den voleb ještě průměry udávaly její náskok 3,7 %, hlasování ale o 0,7 % prohrála.

V průměru z tzv. battleground states (tedy vyrovnaných států, o něž se očekává největší boj) vede nyní podle RealClearPolitics Biden o 4,1 %. Náskok Clintonové v těchto státech ve stejném okamžiku, tedy sedm dní před volbami, byl 2,8 %. Biden tak na tom je o něco lépe než Clintonová, ale ne o mnoho.