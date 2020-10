Státní bezpečnost v Hongkongu zadržela známého prodemokratického aktivistu Tonyho Chunga. Podle svědků mířil na konzulát USA, kde chtěl žádat o azyl, ale státní bezpečnost ho sledovala a už to nestihl. (HKFP)

Hong Kong activist Tony Chung detained, reportedly before bid to seek asylum at US consulate https://t.co/vxAJ27TiZ8 pic.twitter.com/A4ppoLmpzV

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) October 27, 2020