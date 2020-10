O návratu žáků prvního stupně základních škol či alespoň jejich části k prezenční výuce rozhodne vláda na konci týdne. Čísla jsou ale nepříznivá, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Vláda rozhodne na základě dat ohledně vývoje koronavirové epidemie. Ve hře je například varianta, že by se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření má trvat zatím do 2. listopadu. Prymula původně slíbil, že první stupeň základních škol se pak bezpodmínečně vrátí do lavic. Později ale připustil, že to kvůli nelepšící se situaci nebude možné dodržet. Návrat do ostatních škol podmínil Prymula už dříve slábnutím epidemie. (ČTK)