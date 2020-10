Vláda přikázala pracovat z domova všem profesím, kde je to možné. Mělo by to být napříč celou infrastrukturou, jak u státních, veřejných i soukromých podniků, oznámil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/Ogra9vLBwh — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 26, 2020