Konžský aktivista Emery Mwazulu Diyabanza se pokusil ukrást sochu z pařížského Louvru. „Přišel jsem sem, abych vzal zpět to, co nám bylo ukradeno a vypleněno… abych vzal zpět to, co bylo drancováno z Afriky,“ říká na videu pořízeném přímo v galerii. (Artnewspaper)

Le musée du Louvre hier: Un militant panfricain est rentré ds le musée et a déclaré qu'il était venu réclamer les biens "volés à l'Afrique" #Paris pic.twitter.com/xgTWILu01u — Le Général 💎 (@LE_GENERAL_OF) October 23, 2020