Skupina Tatabojs upřesnila datum vydání svého nejnovějšího alba. K dostání bude od pátku 27. listopadu. Pro album bude symbolická číslovka deset.

Pět let museli fanoušci čekat na novou desku skupiny Tatabojs. Na desáté studiové album se dostalo symbolických deset skladeb. Desítku kapela ale využila i v jiných významech a asociacích, zatím ale členové nechtěli říct detaily stejně jako název alba.

Novou desku předznamenala v červnu taneční písnička Zvony doprovázená dadaismem inspirovaným videem. Na začátku října skupina vydala další vějičku singl Kraftwerk in Saint Tropez. Zakládající členové Milan Cais a Mardoša si v ní dělají legraci ze své oblíbené legendární německé kapely. „Text je pro mě taková popkulturní fantazie. Nepíšu v něm ani tak o Kraftwerk samotných, spíše si pohrávám s jejich mýtem. Skoro jako by to byly pohádkové postavy. Ty se v písničce potkávají s dalšími ‚nadpřirozenými‘ hrdiny a popkulturními fenomény,“ řekl pro server Full Moon Mardoša.

Další potvrzené singly na albu jsou Minoritní a Velký třesk.

I přes probíhající krizi kapela plánuje turné s desíti zastávkami. Na poslední, v hale O2 Universum, album pokřtí.

Termíny plánovaných koncertů Tatabojs

5. 2. 2021 Brno, Sono

6. 2. 2021 Havlíčkův Brod, Oko

19. 2. 2021 Ostrava, BrickHouse

20. 2. 2021 Olomouc, S klub

12. 3. 2021 Litomyšl, Kotelna

13. 3. 2021 Pardubice, Žlutý pes

18. 3. 2021 Trutnov, KC

19. 3. 2021 Jablonec, KC

26. 3. 2021 Písek, KC

31. 3. 2021 Praha, O2 universum