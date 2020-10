Nový spolek Mikuláše Mináře Pro ČR je přípravou na politický projekt. „Než začne doopravdy fungovat, zeptáme se lidí, jestli to chtějí. Půjdeme do politiky jen tehdy, když nás do ní jako své zástupce pošlou lidé po celé zemi,“ řekl Deníku N.