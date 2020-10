Lékaři vyzývají kuřáky, aby během pandemie kouřili méně. „Snížením spotřeby cigaret snížíte naši zátěž,“ apelují lékaři v kampani Daruj lůžko. Následky kouření „stojí“ systém dle expertů 3000 lůžek hlavně na interních a plicních odděleních.

Nemocnice jsou v současnosti kvůli koronavirové pandemii přetížené. Lékaři proto přišli na jaře s výzvou „Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!“, kvůli druhé vlně pandemie ji teď vyhlásili znovu. „Každý kuřák, který vyslyší výzvy lékařů a odloží cigaretu, tak pomůže nejen sobě, ale i pacientům s koronavirem a potažmo personálu v nemocnicích,“ upozorňují.

„I těžcí kuřáci mohou pomoci již tím, že v nejbližších měsících sníží svou denní dávku na polovinu či třeba jen o několik cigaret. I to se statisticky na množství hospitalizací projeví,“ říká infektolog a internista Radek Svoboda, který je iniciátorem výzvy.

„Pokud by klesla spotřeba cigaret o desetinu, uvolnily by se stovky akutních lůžek, a zdravotníkům v první linii by tak zůstalo více času na pacienty s covidem.“ Právě kouření včetně pasivního je zodpovědné za téměř polovinu z asi 18 000 infarktů ročně. (Darujluzko.cz)