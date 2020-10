Prymula má ochranku, potvrdila policie

Policie potvrdila, že končící ministr zdravotnictví Roman Prymula dostal ochranku. „Potvrzuji, že pan ministr zdravotnictví Roman Prymula využívá již několik týdnů institutu krátkodobé ochrany,“ řekla Deníku N mluví Policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Důvody uvést odmítla. „Důvody, pro které je tento druh ochrany osobám poskytován, veřejnosti nesdělujeme s ohledem na jejich bezpečnost,“ dodala.

Deník N už informoval, že Prymula dostal ochranku před více než dvěma týdny kvůli tomu, že mu chodily výhrůžky. Ty souvisejí se stále přísnějšími opatřeními, které ministr vyhlašuje, aby se zabránilo šíření koronaviru.

„Množily se informace o tom, že by si to s ním chtěl někdo vyřídit. Chodila mu řada výhrůžek. Policisté z ochranné služby to vyhodnotili jako rizikové,“ řekl zdroj, který je s přidělením policejní ochranky i důvody obeznámen.