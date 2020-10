Ministr Roman Prymula má přidělenou už přes dva týdny ochranku. Důvodem jsou množící se výhružky kvůli zpřísňujícím se opatřením proti covidu. Deníku N to řekl zdroj, který je s přidělením policejní ochranky i důvody obeznámen.

„Množily se informace o tom, že by si to s ním chtěl někdo vyřídit. Chodila mu řada výhrůžek. Policisté z ochranné služby to vyhodnotili jako rizikové,“ dodal zdroj.