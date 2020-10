Na výstavišti v Brně v pavilonu G2 začala dnes stavba záložní nemocnice s 300 lůžky pro pacienty s covidem. Řekla to brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Postavená by měla být za týden, zcela hotová i s vybavením za dva týdny.

Fungovat by podle Vaňkové začala ale jen v případě nedostatku lůžek v nemocnicích v kraji. Provoz by měla zajistit Fakultní nemocnice Brno.

Nemocnice v Jihomoravském kraji zatím lůžka pro pacienty s covidem-19 mají, musely ale omezit plánované operace. Počet pacientů na lůžkách narůstá. „Situaci poslední dny monitorujeme. Byla jsem v kontaktu s krajským koordinátorem, který mi říkal, že je možné, že potřeba lůžek v záložní nemocnici vyvstane. Bavili jsme se i s řediteli brněnských nemocnic a vývoj není moc příznivý,“ uvedla Vaňková.

Nemocnici staví město, provoz by ale měla zajistit Fakultní nemocnice Brno zřizovaná státem. „Poskytne lékaře a sestry. Je ale potřeba ještě velké množství pomocného personálu jako sanitáři a podobně. Počítá se s dobrovolníky, pomoct by měl Český červený kříž, už je tam nějaké zaškolování dobrovolníků, aby měli nějaké minimum,“ řekla Vaňková. Fakultní nemocnice Brno už dříve informovala, že poskytne pro polní nemocnici speciální traumatým, který vysílá v případě katastrof do zahraničí. Tým má šest lékařů a 18 sester různých odborností. (ČTK)