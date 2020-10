Tisíce Chilanů oslavily v hlavním městě Santiago de Chile výsledek referenda, v němž včera podpořili vytvoření nové ústavy. Ta by měla nahradit tu současnou z doby diktátora Augusta Pinocheta. Pro hlasovalo přes 78 % občanů. (AFP)

VIDEO: Mass celebrations in Chile as pro-change camp holds big lead in vote.

Thousands flock to Santiago's emblematic Plaza Italia as the pro-change camp holds a big lead in the historic referendum to rewrite Chile's dictatorship-era constitution, according to partial results pic.twitter.com/7bhaRQSLB4

— AFP news agency (@AFP) October 26, 2020