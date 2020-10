Podle vývoje šíření viru v příštím týdnu se může rozhodnout o zpřísnění vládních opatření. Řekl to premiér Babiš. „Pokud se nestane zázrak, tak nám nezbyde nic jiného než přitvrdit opatření. Klíčový bude příští týden,“ řekl Babiš.

Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním prohlášení doplnil, že současná vládní opatření nefungují. Podle něj zejména kvůli tomu, že nejsou dodržována.

„Co se týče opatření, je v nich spousta výjimek. Nefunguje to. Vypadá to, že bude třeba, aby se tím vláda znovu zabývala. Pokud to nefunguje, co jiného nám zbývá než ta opatření zpřísnit? To jsme ale nechtěli, chtěli jsme zastavit covid-19, abychom měli Vánoce v normálnějších podmínkách,“ řekl předseda vlády.

„Příští týden bude klíčový, čísla budou klíčová. Nejde to ale dobrým směrem. Zavedená opatření zatím nezafungovala, ne všichni z vás to berou vážně. Už to teď konečně proboha berte vážně,“ uvedl premiér.

Čísla nákazy jsou podle Babiše v Česku aktuálně katastrofální. Vláda se podle něj na druhou vlnu připravovala. Premiér zmínil například navýšení testovacích i trasovacích kapacit nebo prozatím poměrně příznivá čísla spojená s poklesem ekonomiky. Vládní či svou osobní odpovědnost za současný stav premiér nezmínil.

Podle něj se ale od jara velmi změnil názor lidí na restrikce, jsou mnohem méně dodržovány. Jako příklad Babiš použil včerejší záběry z trhů na náplavce v Praze.

„Žádná vláda na světě to sama nezvládne. Pokud se nám společně nepodaří křivku zploštit, tak náš zdravotnický systém zkolabuje. Ti, kteří nedodržují opatření, ohrožují životy nás všech. Ohrožují životy rodičů, prarodičů, dětí, spoluobčanů. Já nechápu, proč je tak složité to pochopit,“ řekl Babiš.

Předseda vlády také zmínil, že v posledních dnech koronavirus zasáhl výrazně do ohrožených skupin. Konkrétně mluvil o seniorech. Právě ti by podle Babiše spolu se zdravotníky a dalšími klíčovými skupinami mohli prioritně získat přístup k vakcíně, kterou Česko objednalo.

„Nebudu tu nic slibovat, protože já nevím, co bude s virem. Není na něj žádný lék, všude v Evropě to stoupá a světlo v tunelu je vakcína. My jsme objednali 3,5 milionu dávek pro 1,75 milionu obyvatel a předběžné zprávy jsou, že by mohly být od prosince k dispozici. U nás mluvíme o 500 tisících vakcínách,“ řekl premiér.

Babiš také poděkoval dalším zemím, které České republice v současné situaci pomohly. „Skutečně se projevila velká solidarita,“ řekl Babiš a zmínil Nizozemsko, Rakousko, Maďarsko.

„My jsme byli také solidární,“ řekl premiér s tím, že Česko na jaře poslalo ochranný materiál do Španělska, Itálie, Slovinska, San Marina, Severní Makedonie nebo Francie.