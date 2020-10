Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nezná jméno kandidáta na ministra zdravotnictví. „Odborně je to škoda, pan Prymula byl v jarní vlně tváří toho boje. Nemůžeme si takto zahrávat s důvěrou,“ prohlásila. (TV Prima)

Schillerová v pořadu Partie komentovala schůzku Prymuly s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem v noci ze středy na čtvrtek, a to v uzavřené restauraci na Vyšehradě. Při odchodu mimo jiné neměli roušky.

„Není to normální, já jsem se nikdy takto nesetkávala,“ prohlásila ministryně s tím, že by to účastníci měli vysvětlit. „Není to v pořádku, nemělo by to být součástí politické kultury,“ dodala.

Podle Schillerové premiér Andrej Babiš (ANO) splnil svou ústavní roli, nyní je to prý „věcí pana prezidenta“.

„Ale já ho znám a vím, že je to velice odpovědný člověk. Jsem přesvědčena o tom, že v krizi si nemůžeme dovolit prodlevy,“ řekla ještě šéfka státní kasy.

Na dotaz, zdali není pozdě, že prezident Miloš Zeman přijme kandidáta na nového ministra zdravotnictví až v úterý, pak odpověděla: „Není to stroj na podpisy. Beru to tak, že i pan prezident má právo se s tím člověkem seznámit.“