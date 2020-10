Populace tučňáků a kormoránů galapážských na souostroví Galapágy hlásí rekordní přírůstky. Ukazují to data, která odborníci sbírají už od roku 1977. Nárůst je nejvyšší od roku 2006. (AFP)

The population of Galapagos penguins and flightless cormorants, two species endemic to the islands, has seen a record increase, study results show https://t.co/yaWAnFBz5q pic.twitter.com/MTdjIoXeqS

