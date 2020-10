Nejméně osm dětí ve věku 12 až 14 let zabili a další desítku žáků zranili ozbrojenci, kteří dnes vtrhli do školy ve městě Kumba na západě Kamerunu. Informovala o tom agentura AFP.

Armed with guns and machetes, the attackers killed at least eight students at school in city of Kumba, Southwest Region https://t.co/tYnMMGhfLj pic.twitter.com/tIxgMGb7Eq

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2020