Technické vybavení pro dálkovou výuku má školákům z chudších rodin pomoci zajistit nový portál Darujnotebook.cz. Má propojit školy poptávající techniku a dárce. Web zprovoznil Český červený kříž. Notebooky zatím poptává 142 škol.

Školy jsou zavřené kvůli šíření koronaviru od 14. října, kdy přešly na výuku na dálku. Dálkově se děti učily už na jaře. Tehdy se školy uzavřely 11. března. Provoz do konce školního roku plně neobnovily. Školáci se do lavic vrátili 1. září. Postupně ale přibývalo tříd i škol, které byly v karanténě. Experti na sociální problematiku a vzdělávání už na jaře upozorňovali na to, že řada dětí nemá potřebné vybavení, aby se mohla do dálkového vyučování zapojit.

Podle Jukla má i teď řada rodin problém distanční výuku zajistit. V mnoha domácnostech se o jeden počítač dělí víc dětí, komunikace se školou a spolužáky tak vázne, uvedl šéf ČČK. Podle něj má portál propojit školy s dárci.

Zatím je na portále 142 žádostí. Nejvíc jich poslaly školy z Jihočeského, Středočeského a Moravskoslezského kraje. Z každého z nich je zatím přes dvě desítky poptávek. Nejméně poptávají pomoc pražské školy, ozvalo se jich dosud šest.

„Jednotlivé školy zadají poptávku na potřebné dovybavení svých žáků. Poptávky jsou následně tříděny podle krajů a umístěny do sekce pro dárce. Dárce si vybere školu, kterou chce podpořit, zkontaktuje ji na uvedeném e-mailu či telefonním čísle a dohodne předání daru nebo výpůjčky,“ popsal Jukl. Podle něj škola s dárcem podepíše darovací smlouvu či smlouvu o vypůjčení. Získaný notebook pak předá rodičům nebo jiným školákovým zástupcům. Vzory smluv jsou na webu.

Vláda pro školy vyčlenila dotace 1,3 miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na začátku školního roku ČTK řekl, že víc než pětina sumy má směřovat „na vytvoření a posílení zápůjčního fondu“ pro žáky, kteří nemají podmínky pro dálkové vzdělávání. Základní škola mohla na učitele dostat 20.000 korun na pořízení či obnovu techniky. Někteří experti poskytování peněz na pedagoga kritizovali. Doporučovali, aby školy dostaly sumu podle počtu znevýhodněných školáků, kterým by pak techniku a připojení zajistily. (ČTK)