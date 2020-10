"Class and teamwork have prevailed! A polka-dot jersey and a stage win!"

The @INEOSGrenadiers duo Kwiatkowski and Carapaz cross the line!

🇫🇷 #TDF2020 LIVE

📺 Eurosport 1

📱💻 Uninterrupted coverage: https://t.co/GOJQclc7eR

📃 Live blog updates: https://t.co/yhuC7iXQXb pic.twitter.com/4ijFswLZe0

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 17, 2020