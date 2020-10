Budeme muset zřejmě prodloužit nouzový stav. Firmy by měly nařídit home office, uvedl premiér Babiš

Premiér Andrej Babiš dnes oznámil, že opatření omezující pohyb obyvatel budou zřejmě prodloužena. „Čísla neustále rostou, nezploštilo se to,“ uvedl v rozhovoru pro Rádio Z. Současně vyzval zaměstnavatele, aby nařídili práci z domova.

Budeme muset zřejmě prodloužit nouzový stav a bylo by skvělé, kdyby všechny firmy nařídily home office u těch, kteří můžou pracovat z domova. Dejte si můj aktuální rozhovor pro @RadioZcz.https://t.co/SPyDsKobMq — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 24, 2020

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Premiér o prodloužení nouzového stavu hovořil v den, kdy byl v Česku zaznamenán nejvyšší denní nárůst pozitivně testovaných, který přesáhl 15 tisíc.

„Budeme si asi muset zvyknout na to, že ten vir tu s námi bude. A budeme se muset naučit s tím žít, než bude vakcína,“ dodal Babiš. „Bylo by skvělé, kdyby všechny firmy nařídily home office. Ti, kteří mohou pracovat z domu, nechť jsou doma s rodinou. Vím, že se to říká jednoduše, ale není jiné řešení.“

Babišova vláda současně čelí problému s ministrem zdravotnictví poté, co deník Blesk zveřejnil fotky ze schůzky ministra Prymuly s šéfem klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem v pražské restauraci Rio’s, kde se oba muži sešli po zavírací době, zkrácené vládním nařízením kvůli šíření koronaviru. Na místě s nimi byl i šéfem Fakultní nemocnice v Ostravě Jiří Havrlant.

Prymula odstoupit odmítl, Andrej Babiš ale jeho odvolání již navrhl prezidentovi. Ten se má s novým kandidátem v úterý sejít, ve čtvrtek jej chce Babiš uvést do funkce. Jméno zatím nezveřejnil, média spekulují například o náměstkovi brněnské fakultní nemocnice Janu Blatném nebo o ministerském náměstkovi Aleksim Šedovi.

„Je to fatální chyba, nedalo se to omluvit, mě to mrzí. Ale padni, komu padni,“ uvedl Babiš na adresu Prymuly. „Když jsme lidi opakovaně vyzývali k dodržování pravidel, tak je pro mě nepřijatelné, aby se politici scházeli po hospodách. Strašně mě to mrzí, profesor Prymula je skvělý epidemiolog, ale bohužel to nešlo. Potřebujeme získat důvěru lidí.“

Své rozčarování vyjádřil premiér také nad chováním svého stranického kolegy a své pravé ruky Faltýnka. „Jsem naštvaný, u pana Faltýnka je to už opakovaně. Jasně jsem mu řekl, že se do toho vůbec nemá montovat, není to vůbec jeho byznys,“ konstatoval premiér v rozhovoru v rádiu. „Nesnáším náznaky klientelismu, ředitel FN Ostrava mi bude muset vysvětlit, co tam řešili. Mně bylo řečeno, že budou řešit testování.“

Současně také zkritizoval postup ministerstva během první vlny koronaviru. „Ministerstvo zdravotnictví nemá struktury, a když nakupovali za první vlny, tak to byla katastrofa. Nový ministr si tam musí udělat pořádek,“ dodal Babiš.