Bývalý kalifornský guvernér a herec Arnold Schwarzenegger na Twitteru vzkázal, že se po operaci srdce cítí „fantasticky“. Při zákroku byla 73letému herci vyměněna srdeční chlopeň.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020