Podle Duky souvisí „kauza“ papežovy podpory homosexuálních párů s volbami v USA. Cílem je dezinformovat katolíky, tvrdí

Podle kardinála Dominika Duky je nutné „kauzu“ papežovy podpory stejnopohlavních svazků vnímat v souvislosti s volbami v USA. „Jejím cílem je znejistit a dezinformovat katolickou veřejnost,“ napsal v prohlášení. Reagoval tak na článek Deníku N.

Kardinál Dominik Duka. Foto: ČTK

„Neexistuje žádný církevní dokument, který by se týkal změny nauky katolické církve v této oblasti, a to ani ze strany papeže, ani ze strany římských institucí,“ stojí v prohlášení kardinála.

Papežova vyjádření v dokumentární film podle něj v žádném případě nemohou být vydávána za stanovisko církve v otázkách víry a mravů.

„Celou tuto kauzu je třeba vidět v kontextu blížících se prezidentských voleb v USA; jejím cílem je znejistit a dezinformovat katolickou veřejnost,“ doplnil.

Papež František v novém dokumentárním filmu František režiséra Jevgenije Afinejevského, který byl ve středu představen na filmovém festivalu v Římě, vyjádřil podporu občanským svazkům stejnopohlavních párů.

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají na rodinu právo… To, co musíme vytvořit, je zákon o občanských svazcích. Takto by homosexuálové mohli požívat zákonné krytí. Normy tohoto typu jsem hájil,“ uvedl František.