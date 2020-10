Čínská policie opět zadržela lidskoprávního advokáta Čchang Wej-pchina. Drží ho v rámci systému liou-č‘, který funguje mimo zákonný rámec ČLR a umožňuje až půlroční věznění bez obvinění a právní pomoci. Čchang v něm zmizel už v lednu, kvůli „rozvracení státu“.

Human rights lawyer #ChangWeiping detained by Baoji city police on Oct 22 in Shaanxi. His wife receives phone call at night informing her that he has been disappeared into "residential surveillance at a designate location" on unspecific criminal charges https://t.co/RNsKmB596s pic.twitter.com/PgLcaxW1DH

— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) October 22, 2020