Jak to vypadá v místě, kde debatu prezidentských kandidátů Trumpa a Bidena sledují samí demokraté? Jana Ciglerová vyrazila do restaurace v Miami, kde souboj Trumpa a Bidena sledovala asi stovka lidí. Jejich reakce by se asi prezidentovi nelíbily.

Christian a Amanda se přišli na poslední prezidentskou debatu podívat do baru Gramps v centru Miami. „Chtěli jsme mezi lidi a tady jsou dodržovány bezpečnostní opatření,“ řekli Deníku N. Foto: Jana Ciglerová, Deník N