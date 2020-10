„Co udělal, je špatně. Národ to asi chápe jako plivnutí do tváře. ‚První linii‘ je to asi jedno. Naše problémy se zahlcením nemocnic si musíme vyřešit sami v nemocnicích,“ reaguje na Prymulovo pochybení lékař Bohdan Trnka z ARO v Jihlavě.

Anesteziolog z jihlavské nemocnice Bohdan Trnka. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Deník N přinesl minulý týden reportáž z oddělení, kde anesteziolog působí a kde se zdravotníci starají o pacienty ve velmi vážném stavu. „Polní nemocnice, pseudoventilátory, armáda, štáby odborníků… To je pozlátko pro lidi, aby bylo vidět, že se něco děje,“ komentuje Trnka pro Deník N a vysvětluje, že lékařům mohou pomoci plnohodnotné kvalitní ventilátory a kvalifikovaný personál. „Do první linie potřebujeme materiální pomoc – aby nedošel kyslík, ochranné prostředky, prostě zázemí. Zatím ji máme,“ ubezpečuje anesteziolog.

„Odborný personál nepotřebujeme – to jsme my a za sebe říkám, že vydržíme a jsme ochotni násobně více pracovat. Ale jak dlouho? Komentáře, proč se pro pár procent u voleb ‚pozdržela‘ druhá vlna, ať dělají jiní. Nyní již jsme s počty nakažených na exponenciále a platí matematické modely. Přesto se zoufale snažme přibrzdit šíření viru,“ dodává Bohdan Trnka.