Lidem, kteří nenosí roušky v místech, kde jsou povinné, může městská policie udělit pokutu až 10 tisíc korun

„Co udělal, je špatně. Národ to asi chápe jako plivnutí do tváře. ‚První linii‘ je to asi jedno. Naše problémy se zahlcením nemocnic si musíme vyřešit sami v nemocnicích,“ reaguje na Prymulovo pochybení lékař Bohdan Trnka z ARO v Jihlavě.