„Zas tolik jsem toho neprovedl,“ hájí se Prymula

„Jestli si to veřejnost přeje, tak já klidně rezignuji,“ řekl ministr Roman Prymula. „Zas tolik jsem toho neprovedl,“ hájí se. Roušky při jednání v restauraci s Faltýnkem neměli.

„Řešili jsme, jak mám vylepšit komunikaci,“ dodal Prymula. Popřel, že tam byli lidé z PR týmu premiéra Andreje Babiše. „Pan premiér mi řekl, že je to chyba a vytkl mi to samozřejmě. Ještě spolu budeme mluvit. Jsem připraven nést důsledky. Šlo o urgentní jednání, nic víc, nic míň. Ale bylo na špatném místě, to je pravda,“ řekl Prymula pro týdeník Respekt.