Osmdesáté narozeniny slaví jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, Brazilec Pelé. Celým jménem Edson Arantes do Nascimento nastřílel během kariéry více než tisíc soutěžních branek.

🇧🇷 Happy Birthday to 🏆🏆🏆 Three time World Cup winner, Pele! 🐐 pic.twitter.com/ndytnrutoT — Kick Off (@KickOffMagazine) October 22, 2020

Většinu z nich nasázel za brazilskou reprezentaci a mateřský klub Santos.

Trojnásobný mistr světa z let 1958, 1962 a 1970 na závěr kariéry přestoupil do amerického klubu New York Cosmos. Pelé tak pomohl výrazně zpropagovat fotbal v USA.