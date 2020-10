Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se omluvil, že se sešel s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou a porušili tak vládní opatření.

„Omlouvám se, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, že jsme se setkali v zavřené hospodě,“ řekl před poslanci Faltýnek.

Celá kauza je podle něj jen jeho chyba, protože s ním chtěl jednat o mimořádné schůzi Sněmovny, na níž se bude schvalovat pomoc zahraničních lékařů v Česku při pandemii koronaviru. Nepodařilo se mu ale ho zastihnout včas.

„Je to moje chyba, ten den jsem ho nedohnal. Předseda Sněmovny mě poprosil, ať to s ním řeším, a já jsem ho nedohnal. Byla to chyba a omlouvám se,“ dodal Faltýnek.