Prezidentští kandidáti Donald Trump a Joe Biden se v noci střetli v poslední předvolební debatě. Demokratický kandidát Biden podle očekávání prezidenta kritizoval za nezvládnutí pandemie koronaviru, Trump svůj postup hájil.

Oproti předchozí debatě si kandidáti dovolili navzájem mluvit a patrný byl uctivější tón. I když šli do útoku, učinili to klidným a uvážlivým způsobem. Fotokoláž: Wikimedia Commons

„Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí, by neměl zůstat prezidentem Spojených států,“ řekl Biden. Trump opáčil, že tu nejhorší část pandemie má USA za sebou.

Biden dále prohlásil, že jakákoliv země, která by se vměšovala do amerických voleb, za to zaplatí, kdyby se stal šéfem Bílého domu. Vměšování přitom označil za útok na americkou svrchovanost. Trump reagoval, že nikdo nepřistupoval tvrději k Rusku prostřednictví sankcí a prosazováním zvýšení vojenských výdajů NATO než jeho vláda.

Kandidáti se také střetli v otázce daňových přiznání. Biden řekl, že zveřejnil svá daňová přiznání za uplynulých 22 let a celý život si nevzal peníze od zahraničního zdroje. Tím reagoval na nepodložená obvinění prezidenta Trumpa, který jej obvinil, že získal peníze z ruských zdrojů.

Trump následně řekl, že by chtěl svá daňová přiznání zveřejnit „hned, jak budeme moci“. Zopakoval tak tutéž výmluvu jako před čtyřmi lety, že stále čelí auditu. Ten však prezidentovi právně nebrání ve zveřejnění dokumentů.

Závěrem debaty Biden Trumpa obvinil z rasismu a rozdmýchávání rasových nepokojů, když jej označil za jednoho z „nejrasističtějších prezidentů, které jsme v novodobých dějinách měli“.

Stávající šéf Bílého domu naopak tvrdil, že žádný americký prezident kromě Abrahama Lincolna neudělal víc pro Afroameričany než on sám. Prezident také obvinil Bidena a někdejšího prezidenta Baracka Obamu, že se nevěnovali otázkám rasové spravedlnosti. Trump následně hovořil o reformách trestního soudnictví, které podepsal, a prohlásil: „Jsem nejméně rasistický člověk v této místnosti.“

Televizní duel v Nashvillu ve státě Tennessee byl jednou z posledních šancí prezidenta Trumpa ovlivnit kampaň, které dominuje pandemie, jež si v USA vyžádala na 221 000 mrtvých a zdevastovala ekonomiku. Do oficiálního termínu voleb zbývají méně než dva týdny. (ČTK, Reuters)